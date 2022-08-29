Славянск снова обстреливают, есть разрушения

Славянск в Донецкой области снова обстреливают. Порядка десяти мощных взрывов в центре города. Об этом сообщил глава военной дминистрации Вадим Лях.



«Скорее всего, работала ствольная артиллерия. Повреждены несколько многоэтажек. Несколько возгораний. Разрушен частный дом. К счастью, без пострадавших и без жертв», — отметил он.



Лях добавил, что повреждения еще уточняются.



«Обстрелы продолжаются. Опасно везде. Поэтому без острой необходимости не выходите из помещений. Помните о возможности эвакуироваться!» — подчеркнул он.

Славянск минувшей ночью попал под обстрел российских сил. В ряде районов города возникли проблемы с электроснабжением.