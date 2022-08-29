Слов'янськ знову обстрілюють, є руйнування

Слов'янськ на Донеччині знову обстрілюють. Близько десяти потужних вибухів у центрі міста. Про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Лях.



«Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватний будинок. На щастя, без постраждалих та без жертв», - зазначив він.



Лях додав, що ушкодження ще уточнюються.



«Обстріл триває. Небезпечно скрізь. Тому без потреби не виходьте з приміщень. Пам'ятайте про можливість евакуюватися! - Наголосив він.

Слов'янськ минулої ночі потрапив під обстріл російських сил. У ряді районів міста виникли проблеми з електропостачанням.