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Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►

29 августа 2022, 18:50

Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►

Мыс Фиолент охватил пожар. Огонь и столб черного дыма был виден за километры. Около 10 хлопков слышали в районе Казачьей бухты. Взрывы также слышали в Алупке и селе Оленевка. Однако что именно стало причиной пожара на Фиоленте — точно не известно. Писали, что горело садовое товарищество и заброшенная военная часть. В то же время крымчане сообщили, что на Фиоленте взорвалась ракета «Оникс», которую выпустили в сторону Украины.

Взрывы на Фиоленте, которые попали на видео, случились около 18:30 в воскресенье. Примерно через полчаса назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем в районе Мыса Херсонес сбили беспилотник. А это — примерно в двадцати километрах от Фиолента. Поэтому что именно стало причиной взрывов в небе над Фиолентом — точно не известно. Сразу же после взрывов, Фиолент задымился. Горело несколько часов, когда смеркалось, пожар все еще не потушили. Непризнанные власти Севастополя вышли с заявлением, что возгорание никак не связано с работой ПВО. Сообщили, что на месте работают пожарные, а в причинах инцидента — разберутся. Якобы загорелось садовое товарищество Муссон. Сгорело деревянное здание на 150 квадратных метров, на территории заброшенной воинской части. Это — версия Развожаева. Однако в соцсетях эту информацию подвергли сомнениям. На Фиоленте могла взорваться российская ракета «Оникс». Это противокорабельная ракета. Такие уже не раз запускали по территории Украины, в том числе из Крыма. Местные заметили запуск, после чего слышали взрывы. Именно эта неудачно запущенная в сторону Украины ракета упала и взорвалась на Западном побережье Крыма, в районе мыса Фиолент — пишут российские телеграм-каналы.

Украинские паблики обратили внимание на еще одну деталь: сначала из Крыма запустили ракету, потом произошел взрыв на Фиоленте, и сразу же в Одесской области дали отбой тревоги. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал происшествие. Говорит, война — это путь обмана, но карму никто не отменял.

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