Нові вибухи у Криму: Що відбувається ►

Мис Фіолент охопив пожежу. Вогонь і стовп чорного диму було видно за кілометри. Близько 10 хлопків чули у районі Козачої бухти. Вибухи також чули в Алупці та селі Оленівка. Однак що саме спричинило пожежу на Фіоленті — точно не відомо. Писали, що горіло садове товариство та занедбана військова частина. Водночас, кримчани повідомили, що на Фіоленті вибухнула ракета «Онікс», яку випустили у бік України.



Вибухи на Фіоленті, які потрапили на відео, сталися близько 18:30 у неділю. Приблизно за півгодини призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що над морем у районі Мису Херсонес збили безпілотник. А це — приблизно за двадцять кілометрів від Фіолента. Тому що саме спричинило вибухи в небі над Фіолентом — точно не відомо. Відразу після вибухів, Фіолент задимився. Горіло кілька годин, коли смеркало, пожежу все ще не загасили. Невизнана влада Севастополя вийшли із заявою, що займання ніяк не пов'язане з роботою ППО. Повідомили, що на місці працюють пожежники, а в причинах інциденту розберуться. Нібито спалахнуло садове товариство Мусон. Згоріла дерев'яна будівля на 150 квадратних метрів, на території покинутої військової частини. Це версія Розвожаєва. Однак у соцмережах цю інформацію піддали сумнівам. На Фіоленті могла вибухнути російська ракета "Онікс". Це протикорабельна ракета. Такі вже неодноразово запускали територією України, зокрема з Криму. Місцеві помітили запуск, після чого чули вибухи. Саме ця невдало запущена у бік України ракета впала і вибухнула на Західному узбережжі Криму, в районі мису Фіолент, пишуть російські телеграм-канали.



Українські паблики звернули увагу на ще одну деталь: спочатку із Криму запустили ракету, потім стався вибух на Фіоленті, і одразу ж на Одещині дали відбій тривоги. Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував подію. Говорить, війна — це шлях обману, але карму ніхто не скасовував.