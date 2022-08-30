Мэр Одессы Геннадий Трухов опроверг, что выступает за переговоры с Россией сейчас. Он объяснил, что «все переговоры» возможны только после того, как войска РФ покинут территорию Украины.



«Во избежание дальнейших идиотских манипуляций вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля — оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры — после того, как россияне покинут нашу землю», — написал Труханов на своей странице в Facebook.



Он также подчеркнул: «Президент — лидер нации. Крым — это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!».

Ранее в итальянской газете Corriere della Sera вышло интервью Геннадия Труханова, в котором он заявил, что с Россией надо «шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации» в вопросе возвращения оккупированных территорий.