Мер Одеси: Усі переговори після того, як росіяни покинуть нашу землю

Мер Одеси Геннадій Труханов спростував, що виступає за переговори із Росією зараз. Він пояснив, що «всі переговори» можливі лише після того, як війська РФ залишать територію України.



«Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, змушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого — окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми битимемося до нашої остаточної Перемоги. Всі переговори – після того, як росіяни покинуть нашу землю», – написав Труханов на своїй сторінці у Facebook.



Він також наголосив: «Президент – лідер нації. Крим – це Україна. Віримо у ЗСУ! Перемога буде за нами!".

Раніше в італійській газеті Corriere della Sera вийшло інтерв'ю Геннадія Труханова, в якому він заявив , що з Росією треба «крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації» у питанні повернення окупованих територій.