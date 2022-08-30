В Донецке утром из-за обстрела погибли два мирных жителя

В оккупированном Донецке в результате обстрела утром погибли мирные жители. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Как уверяет «ДНР», под артобстрел попала западная часть города. В Петровском районе погибли двое мирных жителей. Также отмечается, что, по предварительным данным, два человека ранены после обстрела полигона твердых бытовых отходов в том же районе.

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Ранее «ДНР» сообщала о пяти раненых за сутки.



За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли два мирных жителя.



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