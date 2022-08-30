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В Донецкой области погибли два человека, еще четверо ранены

30 августа 2022, 08:25

В Донецкой области погибли два человека, еще четверо ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что смерти зафиксированы в Раздольном и Пивничном. Еще четыре человека ранены: в Первомайском, Нетайлово, Авдеевке и Бахмуте.

По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 777 человек. 1984 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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