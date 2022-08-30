У Донецьку вранці через обстріл загинули двоє мирних жителів

30 серпня 2022, 11:02

У Донецьку вранці через обстріл загинули двоє мирних жителів

В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу зранку загинули мирні мешканеці. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».

Як запевняє «ДНР», під артобстріл потрапила західна частина міста. У Петрівському районі загинули два мирних жителі. Також зазначається, що, за попередніми даними, два мирні жителі поранені під час обстрілу полігону твердих побутових відходів у тому ж районі.

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Раніше «ДНР» повідомляла про п'ятьох поранених за добу.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули двоє мирних жителів.

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