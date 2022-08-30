Зеленский уволил главу Старобельской РГА в Луганской области

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Кононова с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области.



Соответствующее распоряжение №152/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.



«Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно поданному им заявлению», - отмечается в документе.



Кононов был назначен на должность главы Старобельской РГА в марте 2021 года.



Сейчас эта территория находится под российской оккупацией.