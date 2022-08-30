Зеленський звільнив голову Старобільської РДА у Луганській області

30 серпня 2022, 12:55

Зеленський звільнив голову Старобільської РДА у Луганській області

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Кононова з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.

Відповідне розпорядження №152/2022-рп опубліковано на сайті голови держави.

«Звільнити Кононова Віталія Васильовича з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою», - наголошується в документі.

Кононов був призначений на посаду голови Старобільської РДА у березні 2021 року.

Наразі ця територія знаходиться під російською окупацією.

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