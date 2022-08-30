Зеленський звільнив голову Старобільської РДА у Луганській області

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Кононова з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.
Відповідне розпорядження №152/2022-рп опубліковано на сайті голови держави.
«Звільнити Кононова Віталія Васильовича з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою», - наголошується в документі.
Кононов був призначений на посаду голови Старобільської РДА у березні 2021 року.
Наразі ця територія знаходиться під російською окупацією.