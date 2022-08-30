Утром центр Харькова предварительно был обстрелян «Пионом» — прокуратура

По предварительным данным прокуратуры, утром 30 августа российские войска ударили по центральной части Харькова из артиллерийской установки «Пион». Об этом в комментарии «Общественному» заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что прокуратуре известно о четырех погибших и семерых раненых в результате обстрела Харькова.

«Несколько десятков зданий получили [повреждения] — в них были попадания от шрапнели и других поражающих элементов. Скорее всего, использовался «Пион» для обстрела города Харькова», — сказал Чубенко, отметив, что это дальнобойная артиллерия калибра 203 мм.

Также спикер Харьковской областной прокуратуры добавил, что российские снаряды попали в административные здания, парк. По оценке прокуратуры, несколько зданий значительно повреждены обстрелом.

Напомним, утром 30 августа российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова.