Вранці центр Харкова попередньо був обстріляний «Піоном» - прокуратура

За попередніми даними прокуратури, вранці 30 серпня російські війська вдарили по центральній частині Харкова з артилерійської установки «Піон». Про це у коментарі «Громадському» заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що прокуратурі відомо про чотирьох загиблих та сімох поранених внаслідок обстрілу Харкова.

«Декілька десятків будівель отримали [пошкодження] — в них були влучання від шрапнелі та інших вражаючих елементів. Найімовірніше, використовувався «Піон» для обстрілу міста Харкова», — сказав Чубенко, зазначивши, що це далекобійна артилерія калібру 203 мм.

Також речник Харківської обласної прокуратури додав, що російськими снарядами були обстріляні адміністративні будівлі, парк. За оцінкою прокуратури, кілька будівель значно пошкоджено ранковим обстрілом.

Нагадаємо, вранці 30 серпня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова.