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«В нынешних реалиях — это еще нам повезло»: Последствия «прилетов» ракет по центру Харькова

30 августа 2022, 16:53

«В нынешних реалиях — это еще нам повезло»: Последствия «прилетов» ракет по центру Харькова

Харьков после обстрела. Скриншот Харьков после обстрела. Скриншот

С самого утра 29 августа коммунальщики убирали последствия обстрелов Харькова. Накануне вечером российские военные из Белгорода, что находится отсюда на расстоянии 80 километров, выпустили две ракеты С-300. Их предназначение — поражение воздушных целей. Но тут они были направлены на гражданский объект инфраструктуры — областную военную администрацию. Одна из ракет попала возле фасада здания, где образовалась воронка глубиной в пять метров. Вторая попала в трехэтажное административное здание во дворе. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».

«В результате попадания произошел небольшой пожар в трехэтажном здании на площади пять квадратных метров, который спасатели оперативно ликвидировали», — рассказал пресс-офицер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.



Пустующее здание обстреляли семь раз

На Площади Свободы с начала полномасштабной войны стоит палатка, в которой волонтеры плетут маскировочные сетки на фронт и собирают гуманитарную помощь. Координатор волонтерской палатки «Все для победы» Борис Редин показал ущерб, который принес обстрел. Только недавно поставили новую палатку, теперь ее придется латать. По его словам, несмотря на повреждения палатки, волонтеры продолжат плести сетки.

Это — седьмой обстрел россиянами здания областной военной администрации. Первого марта здесь погиб 31 человек. После этого здание пустует. Никаких военных объектов тут нет.

«Первого числа были жертвы. Я тогда не была. А сейчас, дай бог, чтоб без жертв. А все остальное — отстроим», — поделилась с «Новостями Донбасса» жительница Харькова Галина.

Надежда с самого утра вышла помогать убирать родной город. Женщина ждет, когда запустится депо, где она до этого работала. Но пока идут сильные обстрелы города, об этом и мечтать не приходится. Сегодня в Харькове живет около 700 тысяч человек. До полномасштабного вторжения Российской Федерации население составляло более двух миллионов. Люди потихоньку возвращаются в город. Но за неимением работы уезжают в другие области, а женщины с детьми — и за границу.

Надежда рассказывает, что убирать у здания администрации приходит уже не первый раз.

«Я не знаю, что здесь можно убивать, кого убивать и за что убивать. Идет первое сентября, дети в школу хотят. Дети в садик хотят. И мы хотим развиваться, чтобы наше трамвайное депо салтовское запустили, потому что люди хотят быть на своих рабочих местах. Сейчас убираем город: водители, кондукторы, троллейбусники. Уже немножко и подустали: по десять раз одно и тоже убирать. Думаю, что никто не простит нашим соседям, братскому народу. Мы никогда не думали, что они к нам так жестоки будут», — отметила она.

«В нынешних реалиях — это еще нам повезло»

Жильцы многоквартирных домов поблизости уже который раз остекляют свое жилье. Книжный, в котором работает Елена, открылся только в августе, и еще обстрелов не заставал. Женщина убирает пыль и грязь. Говорит, что для магазина практически все обошлось легким испугом.

«Роллет был закрыт, он целый остался. Замки на двери входной вырвало, и все. Стекло осталось, просто очень грязно было, потому что от взрыва очень много было грязи. В нынешних реалиях — это еще нам повезло», — рассказала Елена.

29 августа в 06:45 также был обстрел инфраструктуры Харькова. Разрушены частные домовладения. В результате обстрелов получил ранения 77-летний мужчина. Также, по данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки госпитализированы двое людей в Харьковском и Богодуховском районах.

Отметим, что Харьков неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских войск и сегодня. Утром 30 августа российские оккупанты обстреляли центральную часть города. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали город артиллерийской установкой «Пион». Днем под обстрел попал Киевский район.

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