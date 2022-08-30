«У нинішніх реаліях — це нам ще пощастило»: Наслідки «прильотів» ракет по центру Харкова

30 серпня 2022, 16:53

«У нинішніх реаліях — це нам ще пощастило»: Наслідки «прильотів» ракет по центру Харкова

Харків після обстрілу. Скріншот Харків після обстрілу. Скріншот

З самого ранку 29 серпня комунальники прибирали наслідки обстрілу Харкова. Напередодні ввечері російські військові з Білгорода, що знаходиться звідси на відстані 80 кілометрів, випустили дві ракети С-300. Їх призначення — ураження повітряних цілей. Але тут їх було направлено на цивільний об'єкт інфраструктури — обласну військову адміністрацію. Одна з ракет влучила біля фасаду будівлі, де утворилася вирва глибиною п'ять метрів. Друга влучила у триповерхову адміністративну будівлю у дворі. Більше подробиць — у матеріалі «Новин Донбасу».

«Внаслідок влучення сталася невелика пожежа у триповерховій будівлі на площі п'ять квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували», — розповів пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.



Порожню будівлю обстріляли сім разів

На Площі Свободи від початку повномасштабної війни стоїть намет, в якому волонтери плетуть маскувальні сітки на фронт та збирають гуманітарну допомогу. Координатор волонтерського намету «Все для перемоги» Борис Редін показав збитки, які завдав обстріл. Тільки недавно поставили новий намет, тепер його доведеться латати. За його словами, попри пошкодження намету, волонтери продовжать плести сітки.

Це сьомий обстріл росіянами будівлі обласної військової адміністрації. Першого березня тут загинула 31 особа. Після цього будівля порожня. Жодних військових об'єктів тут немає.

«Першого числа були жертви. Я тоді не була. А тепер, дай боже, щоб без жертв. А решту — відбудуємо», — поділилася з «Новинами Донбасу» мешканка Харкова Галина.

Надія з самого ранку вийшла допомагати прибирати рідне місто. Жінка чекає, коли запуститься депо, де вона раніше працювала. Але поки тривають сильні обстріли міста, про це й мріяти не доводиться. Сьогодні у Харкові мешкає близько 700 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації населення становило понад два мільйони. Люди потихеньку повертаються у місто. Але через брак роботи їдуть в інші області, а жінки з дітьми — і за кордон.

Надія розповідає, що прибирати біля будівлі адміністрації приходить уже не вперше.

«Я не знаю, що тут можна вбивати, кого вбивати та за що вбивати. Йде перше вересня, діти до школи хочуть. Діти в садок хочуть. І ми хочемо розвиватись, щоб наше трамвайне депо салтівське запустили, бо люди хочуть бути на своїх робочих місцях. Нині прибираємо місто: водії, кондуктори, тролейбусники. Вже трошки й втомилися: по десять разів одне й теж прибирати. Думаю, що ніхто не пробачить нашим сусідам, братньому народові. Ми ніколи не думали, що вони до нас такі жорстокі будуть», — зазначила вона.

«У нинішніх реаліях — це ще нам пощастило»

Мешканці багатоквартирних будинків поблизу вже вкотре склять своє житло. Книжковий, у якому працює Олена, відкрився лише у серпні, і ще обстрілів не заставав. Жінка прибирає пил та бруд. Говорить, що для магазину практично все обійшлося легким переляком.

«Ролет було закрито, він цілий залишився. Замки на вхідних дверях вирвало, і все. Скло залишилося, просто дуже брудно було, бо від вибуху дуже багато було бруду. У нинішніх реаліях — це ще нам пощастило», — розповіла Олена.

29 серпня о 06:45 також був обстріл інфраструктури Харкова. Зруйновано приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілів отримав поранення 77-річний чоловік. Також, за даними Центру екстреної медичної допомоги, за добу госпіталізовано двох людей у Харківському та Богодухівському районах.

Зазначимо, що Харків неодноразово зазнавав обстрілів з боку російських військ і сьогодні. Уранці 30 серпня російські окупанти обстріляли центральну частину міста. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що, за попередніми даними, окупанти атакували місто артилерійською установкою «Півонія». Вдень під обстріл потрапив Київський район.

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