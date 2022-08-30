США передали Украине вооружение для контрнаступления — СNN

США в течение нескольких месяцев передавали оружие Украине для контрнаступления с целью освобождения южных регионов от российских оккупантов. Об этом сообщает СNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.



Представитель Белого дома сообщил, что Украина просила у США оружие, предназначенное для контрнаступления на юге страны. США выполнили эти запросы, в частности по поставкам дополнительных боеприпасов, артиллерии и Javelin. Поставки состоялось за последние два месяца в рамках нескольких пакетов помощи США.



«Эти пакеты были общеизвестны, но в то время не было известно, что они разработаны частично для обеспечения контрнаступления, которое сейчас продолжается», — пишет издание.



Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин и генерал Марк Милли регулярно общались с украинскими коллегами, чтобы определить конкретное оружие для целей на юге.