США передали Україні озброєння для контрнаступу - СNN

США протягом кількох місяців передавали зброю Україні для контрнаступу з метою звільнення південних регіонів від російських окупантів. Про це повідомляє СNN з посиланням на представника адміністрації президента США Джо Байдена.



Представник Білого дому повідомив, що Україна просила у США зброю, призначену для контрнаступу на півдні країни. США виконали ці запити, зокрема щодо постачання додаткових боєприпасів, артилерії та Javelin. Постачання відбулося за останні два місяці в рамках кількох пакетів допомоги США.



«Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони розроблені частково для забезпечення контрнаступу, яке зараз триває», — пише видання.



Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін та генерал Марк Міллі регулярно спілкувалися з українськими колегами, щоб визначити конкретну зброю для цілей на півдні.