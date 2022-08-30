США передали Україні озброєння для контрнаступу - СNN

30 серпня 2022, 20:44

США передали Україні озброєння для контрнаступу - СNN

США протягом кількох місяців передавали зброю Україні для контрнаступу з метою звільнення південних регіонів від російських окупантів. Про це повідомляє СNN з посиланням на представника адміністрації президента США Джо Байдена.

 Представник Білого дому повідомив, що Україна просила у США зброю, призначену для контрнаступу на півдні країни. США виконали ці запити, зокрема щодо постачання додаткових боєприпасів, артилерії та Javelin. Постачання відбулося за останні два місяці в рамках кількох пакетів допомоги США.

 «Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони розроблені частково для забезпечення контрнаступу, яке зараз триває», пише видання.

 Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін та генерал Марк Міллі регулярно спілкувалися з українськими колегами, щоб визначити конкретну зброю для цілей на півдні.

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