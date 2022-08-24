Пентагон раскрыл содержание рекордного пакета помощи Украине от США

Министерство обороны США раскрыло содержание крупнейшего пакета военной помощи Украине на 3 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.



В новый пакет военной помощи вошли:



- шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;

- до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

- до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;

- до 24 противоартиллерийских радаров;

- разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;

- системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;

- ракетные системы с лазерным наведением;

- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.



«Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии», — заявили в Пентагоне.



Отмечается, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.