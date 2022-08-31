«ДНР»: На минах «Лепесток» подорвались 58 человек

На подконтрольной «ДНР» территории с середины июля и по сегодняшний день 58 человек подорвались на минах-«лепестках». Об этом заявила так называемая «уполномоченная по правам человека» Дарья Морозова.



Отмечается, что среди пострадавших двое детей.



Ранее сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-«лепестками». Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.