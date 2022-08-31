«ДНР»: На мінах «Пелюстка» підірвалися 58 людей

На підконтрольній «ДНР» території з середини липня та до сьогодні 58 людей підірвалися на мінах-«пелюстках». Про це заявила так звана «уповноважена з прав людини» Дар'я Морозова.



Наголошується, що серед постраждалих двоє дітей.



Раніше повідомлялося, що кілька районів окупованих Донецьку та Макіївці обстріляли мінами-«пелюстками». Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді "пелюстка" детонує і може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.