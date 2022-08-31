В Донецкой области возобновили электроснабжение для 12 тысяч семей

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 30 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 12 104 семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



«В течение суток специалисты энергокомпании возобновили энергоснабжение более десяти тысяч домохозяйств Бахмутской громады. Это львиная доля обновлений за вчера. Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской, Славянской и Торецкой громадах», — отметили в ДТЭК.



Там добавили, что пока без света остаются 90 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.