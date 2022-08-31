На Донеччині відновили електропостачання для 12 тисяч сімей

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у семи населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 30 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 12 104 сімей у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.



«Протягом доби фахівці енергокомпанії відновили енергопостачання для понад десяти тисяч домогосподарств Бахмутської громади. Це левова частка оновлень за вчора. Також енергетикам вдалося провести ремонти в Авдіївській, Слов'янській та Торецькій громадах», — зазначили у ДТЕК.



Там додали, що поки що без світла залишаються 90 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.