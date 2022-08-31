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В оккупированном Рубежном извлекли из стихийных могил останки более 200 человек

31 августа 2022, 14:53

В оккупированном Рубежном извлекли из стихийных могил останки более 200 человек

В захваченном российскими силами Рубежном извлекли из стихийных могил останки 206 человек. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ».

В группировке «ЛНР» уверяют, что создали рабочую группу, которая ищет захоронения, а также идентифицирует погибших. Эта группа 25 июля приступила к работе в Рубежном.

«За 18 выездов подняты останки 206 человек. Отработаны стихийные захоронения на территории школ и детских садов», — утверждают в «ЛНР».

Также отмечается, что у большинства погибших, останки которых были найдены, — есть признаки огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.

В «ЛНР» также заявляют, что «на территории Северодонецкой агломерации могут находиться около 1,5 тыс. стихийных захоронений».

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