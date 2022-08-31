В окупованому Рубіжному витягли зі стихійних могил останки понад 200 осіб

У захопленому російськими силами Рубіжному витягли зі стихійних могил останки 206 людей. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ЛІЦ».



В угрупуванні «ЛНР» запевняють, що створили робочу групу, яка шукає поховання, а також ідентифікує загиблих. Ця група 25 липня розпочала роботу в Рубіжному.



«За 18 виїздів піднято останки 206 осіб. Відпрацьовано стихійні поховання на території шкіл та дитячих садків», — стверджують у «ЛНР».



Також зазначається, що у більшості загиблих, останки яких знайшли, — є ознаки вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм.



У «ЛНР» також заявляють, що «на території Сєвєродонецької агломерації можуть бути близько 1,5 тисяч стихійних поховань».