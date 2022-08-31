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93% украинских беженцев планируют вернутся в Украину — опрос

31 августа 2022, 16:31

93% украинских беженцев планируют вернутся в Украину — опрос

Большинство временно переселенных за границу украинцев планируют вернуться в Украину, 7% возвращаться не планируют. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса центра Разумкова.

Подавляющее большинство (65%) беженцев прибыли в страну нынешнего пребывания в марте этого года, а всего с начала войны до конца апреля — 84%. По данным социологов центра Разумкова, наибольшие возрастные группы респондентов составили люди от 30 до 39 лет (42%) и от 40 до 49 лет (29%). 83% беженцев - люди с высшим или незаконченным высшим образованием.

«Давая ответ о намерениях вернутся в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% — сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько лет после окончания войны, 7% после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или когда будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания, таковых 18%)», - сообщают социологи, отмечая, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, в то время как среди беженцев из Восточного и Южного регионов таких 6%.

88% из тех опрошенных, кто планирует вернутся в Украину ответили, что поселяться в той же области, где проживали до войны, 7% сказали, что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).

4,5% опрошенных социологами центра Разумкова отметили, что их жилье после начала военных действий было полностью разрушено, 8% — что оно пострадало, но может быть восстановлено, а 7% не знают, пострадало ли их жилье или пострадало.

Чаще о разрушении жилья сообщают беженцы с Востока Украины. Среди них 12% отметили, что их жилье было полностью разрушено, 11% — что оно пострадало, но может быть восстановлено (отремонтировано), 11% не знают, пострадало ли их жилье или пострадало.

74% опрошенных находятся за границей с детьми, 4% - с внуками, 23% - с мужем или женой, 17% - со своими родителями или родителями мужа или жены, 9% - с другими родственниками, 4% - с друзьями или знакомыми, 11% - сами.

Опрос проводился соцслужбой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 г. среди украинцев в возрасте от 18 лет, которые после начала полномасштабной российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями.

Напомним, в ходе исследования специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что для 84% украинских граждан территориальные уступки России ради прекращения войны недопустимы, одна десятая опрошенных людей согласна на такой шаг.

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