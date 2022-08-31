93% українських біженців планують повернутися в Україну — опитування

Більшість тимчасово переселених за кордон українців планують повернутись в Україну, 7% повертатися не планують. Про це свідчать результати опитування центру Разумкова.



Переважна більшість біженців (65%) прибула до країни нинішнього перебування у березні цього року, а всього з початку війни до кінця квітня — 84%. За даними соціологів центру Разумкова, найбільші вікові групи респондентів склали люди від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%). 83% біженців – люди з вищою чи незакінченою вищою освітою.

«Даючи відповідь стосовно намірів повернення в Україну, 36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, 35% — відразу після того, як закінчиться війна, 13% — через рік або через кілька років після закінчення війни, 7% — після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися в Україну (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%)», - повідомляють соціологи, зазначаючи, що частіше планують повернутися найближчим часом мешканці Західного (18%) та Центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців зі Східного та Південного регіонів таких 6%.

88% з тих опитаних, хто планує повернутись в Україну, відповіли, що поселятися в тій же області, де проживали до війни, 7% сказали, що планують оселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

4,5% опитаних соціологами центру Разумкова зазначили, що їхнє житло після початку воєнних дій було повністю зруйновано, 8% — що воно постраждало, але може бути відновлено, а 7% не знають, чи постраждало їхнє житло чи якою мірою постраждало.

Найчастіше про руйнування житла повідомляють біженці зі Сходу України. Серед них 12% зазначили, що їхнє житло було повністю зруйноване, 11% — що воно постраждало, але може бути відновлено (відремонтовано), 11% не знають, чи постраждало їх житло чи якою мірою постраждало.

74% опитаних перебувають за кордоном з дітьми, 4% – з онуками, 23% – з чоловіком чи дружиною, 17% – зі своїми батьками чи батьками чоловіка чи дружини, 9% – з іншими родичами, 4% – з друзями чи знайомими, 11% – самі.

Опитування проводилося соцслужбою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 р. серед українців віком від 18 років, які після початку повномасштабної російської агресії виїхали з України у зв'язку з воєнними діями.

Нагадаємо, в ході дослідження фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) з'ясували, що для 84% українських громадян територіальні поступки Росії заради припинення війни неприпустимі, одна десята опитаних людей згодна на такий крок.