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Шеринг авто и электронное пенсионное: В Минцифры рассказали об обновлении «Дії»

31 августа 2022, 16:50

Шеринг авто и электронное пенсионное: В Минцифры рассказали об обновлении «Дії»

Благодаря новому обновлению «Дії» пользователям стали доступны четыре новых сервиса. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, после обновления приложения украинцам станут доступны шеринг авто, электронное пенсионное, вид на жительство, документы на английском.

«Также вернули в приложение уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии возобновим штрафы за фото и видеофиксацию. Уверен, что наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев», — отметил Федоров.

Также он призвал тестировать новые услуги.

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