Шеринг авто та електронне пенсійне: У Мінцифри розповіли про оновлення «Дії»

Завдяки новому оновленню «Дії» користувачам стали доступні чотири нові сервіси. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



За його словами, після оновлення застосунку українцям стануть доступні шеринг авто, електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською.



«Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо штрафи за фото та відеофіксацію. Впевнений, що наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців», — зазначив Федоров.



Також він закликав випробувати нові послуги.