Смотрите в этом выпуске проекта «Крым сегодня»:
- В Крыму запретили разглашать факты взрывов на военных объектах.
- Мустафа Джемилев сообщает, что Сергей Аксенов и Владимир Константинов в срочном порядке вывезли родных из Крыма в Россию.
- Российских военных частично забирают из Крыма: передислоцируют авиацию; в Новороссийск перенесена часть служб штаба Черноморского флота.
- В Крыму решением суда повторно наказан диджей, включивший в кафе песню «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK.
- Ревакцинация от ковида в Крыму практически сорвана.
- В Крыму значительно снизились цены на отдых, цены в отелях и гостиницах в бархатный сезон уменьшились наполовину.
- В Феодосии началось рассмотрение дела в отношении активистки и блогера Ирины Данилович, которую обвиняют в незаконном хранении взрывчатки в футляре от очков.
- В администрации Керчи спрятали от прессы список бомбоубежищ, посчитав, что это государственная тайна.