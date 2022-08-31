У Криму засекретили всі дані про вибухи на військових базах — Крим сьогодні ►

31 серпня 2022, 18:45

У Криму засекретили всі дані про вибухи на військових базах — Крим сьогодні ►

Дивіться у цьому випуску проекту «Крим сьогодні»:

  • У Криму заборонили розголошувати факти вибухів на воєнних об'єктах.
  • Мустафа Джемільов повідомляє, що Сергій Аксьонов та Володимир Константинов у терміновому порядку вивезли рідних із Криму до Росії.
  • Російських військових частково забирають із Криму: передислокують авіацію; до Новоросійська перенесено частину служб штабу Чорноморського флоту.
  • У Криму рішенням суду повторно покарано діджея, який включив до кафе пісню «Дике поле» українського репера YARMAK.
  • Ревакцинацію від ковіда в Криму практично зірвано.
  • У Криму значно знизилися ціни на відпочинок, ціни в готелях та готелях у оксамитовий сезон зменшилися наполовину.
  • У Феодосії розпочався розгляд справи щодо активістки та блогера Ірини Данилович, яку звинувачують у незаконному зберіганні вибухівки у футлярі від окулярів.
  • В адміністрації Керчі сховали від преси список бомбосховищ, вважаючи, що це державна таємниця.

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