На оккупированных территориях Донбасса детей будут обучать «классическому» украинскому языку

Детей на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей будут учить украинскому языку, если пожелают родители учеников. Об этом заявил министр образования РФ Сергей Кравцов на онлайн совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет российское издание «РБК».



«Ученикам (оккупированного Донбасса – ред.) по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше изучать украинский язык как родной», - заявил он.



Российский министр утверждает, что для этого были разработаны специальные учебные планы, методические материалы, а учителя прошли соответствующее обучение.



Он добавил, что даже «готовится учебник классического украинского языка».



Однако министр не объяснил, что подразумевается под «классическим учебником».



Ранее в МИД Украины сообщили, что россияне шантажом заставляют родителей отправлять детей в захваченные и русифицированные школы на новооккупированных территориях Украины. МИД Украины призвал международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.