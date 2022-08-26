Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей

В Херсонской и Запорожской областях российские оккупационные власти угрожают родителям отправить детей в интернаты за отказ записать ребенка в зместные школы. Об этом написал
спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter 26 августа.
«На фоне сопротивления Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправлять их детей в интернаты, если они не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения», — говорится в сообщении.
Николенко призвал ЮНЕСКО срочно отреагировать на преступление, которое совершают оккупационные власти.
Напомним, что директор крымской школы Татьяна Моисейченко рискует остаться без работы
. Причиной увольнения стал видеоролик, на котором парень и девушка, переселенцы из Мариуполя, поздравили украинцев с Днем независимости, а после негативно высказались о РФ и ее президенте. Подростки являются учениками школы №1 поселка Черноморское в оккупированном Крыму.