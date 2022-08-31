На окупованих територіях Донбасу дітей навчатимуть «класичній» українській мові

31 серпня 2022, 19:32

На окупованих територіях Донбасу дітей навчатимуть «класичній» українській мові

Дітей на окупованих частинах Донецької та Луганської областей навчатимуть українській мові, якщо забажають батьки учнів. Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов на онлайн-нараді з президентом РФ Володимиром Путіним, пише російське видання «РБК».

«Учням (окупованого Донбасу – ред.) за рішенням батьків та педагогів надаватиметься можливість і надалі вивчати українську мову як рідну», – заявив він.

Російський міністр стверджує, що для цього було розроблено спеціальні навчальні плани, методичні матеріали, а вчителі пройшли відповідне навчання.

Він додав, що навіть готується підручник класичної української мови.

Однак міністр не пояснив, що мається на увазі під «класичним підручником».

Раніше в МЗС України повідомили, що росіяни шантажем змушують батьків відправляти дітей до захоплених та русифікованих шкіл на новоокупованих територіях України. МЗС України закликало міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутитися у ситуацію.

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