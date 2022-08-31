Рада может изменить перечень специальностей для военного учета женщин

Министерство обороны Украины передало в парламент предложения изменений в закон об обязанности женщин встать на военный учет. Как сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр предложения касаются добровольности постановки на военный учет женщин.



«Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки… Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала только с ее согласия», – написала она.



По ее словам, в Минобороны «уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом, и Минобороны или Генштаб не могут его изменить самостоятельно, поскольку это полномочия парламента».



«Если будут приняты изменения Минобороны и Генштаб их выполнят», – подчеркнула замминистра.



Она отметила, что опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.



«Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности», – отметила Маляр.