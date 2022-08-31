Рада може змінити перелік спеціальностей для військового обліку жінок

31 серпня 2022, 21:30

Рада може змінити перелік спеціальностей для військового обліку жінок

Міністерство оборони України передало до парламенту пропозиції змін до закону про обов'язок жінок стати на військовий облік. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пропозиції стосуються добровільності постановки на військовий облік жінок.

«Зараз працюємо над законопроектом разом із профільним комітетом Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки… Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила лише за її згодою», – написала вона.

За її словами, у Міноборони «вже неодноразово заявляли, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, і Міноборони чи Генштаб не можуть його змінити самостійно, оскільки це повноваження парламенту».

«Якщо будуть прийняті зміни Міноборони та Генштаб їх виконають», – наголосила заступниця міністра.

Вона наголосила, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

«Водночас для Збройних сил залишається потреба у спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок та скоротить перелік оптимальної потреби», – зазначила Маляр.

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