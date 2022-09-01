Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Десятки разрушенных жилых домов и погибшие мирные жители. Россия ударила ракетами по городам в тылу Донецкой области.

В Мариуполе на скорую руку ремонтируют драмтеатр, чтобы скрыть следы преступлений российских оккупантов. Строителям приказано заливать трупы бетоном.

Голодный бунт. В Мариуполе Красный крест прекратил выдачу гуманитарной помощи.

Попадание в школу, детский сад и колонию. Последствия обстрелов в оккупированных городах Донецкой области.

ДонОВА озвучило количество погибших и раненых детей в области с начала полномасштабного вторжения России.

МАГАТЭ прибыло в Запорожье для инспекции на АЭС.

Украинское МИД допускает возможность возобновления переговоров с Россией. Но есть условие.