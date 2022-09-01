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Россия ударила по городам в Донецкой области — главное за день ►

01 сентября 2022, 00:18

Россия ударила по городам в Донецкой области — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Десятки разрушенных жилых домов и погибшие мирные жители. Россия ударила ракетами по городам в тылу Донецкой области.
  • В Мариуполе на скорую руку ремонтируют драмтеатр, чтобы скрыть следы преступлений российских оккупантов. Строителям приказано заливать трупы бетоном.
  • Голодный бунт. В Мариуполе Красный крест прекратил выдачу гуманитарной помощи.
  • Попадание в школу, детский сад и колонию. Последствия обстрелов в оккупированных городах Донецкой области.
  • ДонОВА озвучило количество погибших и раненых детей в области с начала полномасштабного вторжения России.
  • МАГАТЭ прибыло в Запорожье для инспекции на АЭС.
  • Украинское МИД допускает возможность возобновления переговоров с Россией. Но есть условие.

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