Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Десятки зруйнованих житлових будинків та загиблі мирні жителі. Росія вдарила ракетами по містах у тилу Донецької області.
- У Маріуполі нашвидкуруч ремонтують драмтеатр, щоб приховати сліди злочинів російських окупантів. Будівельникам наказано заливати трупи бетоном.
- Голодний бунт. У Маріуполі Червоний хрест припинив видачу гуманітарної допомоги.
- Потрапляння до школи, дитячого садка та колонії. Наслідки обстрілу в окупованих містах Донецької області.
- ДонОВА озвучила кількість загиблих та поранених дітей в області з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- МАГАТЕ прибуло до Запоріжжя для інспекції на АЕС.
- Українське МЗС припускає можливість поновлення переговорів з Росією. Але є умова.