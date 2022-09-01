Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►

01 вересня 2022, 00:18

Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Десятки зруйнованих житлових будинків та загиблі мирні жителі. Росія вдарила ракетами по містах у тилу Донецької області.
  • У Маріуполі нашвидкуруч ремонтують драмтеатр, щоб приховати сліди злочинів російських окупантів. Будівельникам наказано заливати трупи бетоном.
  • Голодний бунт. У Маріуполі Червоний хрест припинив видачу гуманітарної допомоги.
  • Потрапляння до школи, дитячого садка та колонії. Наслідки обстрілу в окупованих містах Донецької області.
  • ДонОВА озвучила кількість загиблих та поранених дітей в області з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • МАГАТЕ прибуло до Запоріжжя для інспекції на АЕС.
  • Українське МЗС припускає можливість поновлення переговорів з Росією. Але є умова.

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