«ДНР»: В Донецке, Макеевке и Новотроицком погибли четыре человека, 20 ранены

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли четыре человека.



В так называемом «СЦКК ДНР» заявили, что смерти зафиксированы в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Макеевке и Новотроицком.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Макеевке и Новотроицком.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 12 ранены.



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