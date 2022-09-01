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«ДНР»: В Донецке, Макеевке и Новотроицком погибли четыре человека, 20 ранены

01 сентября 2022, 09:23

«ДНР»: В Донецке, Макеевке и Новотроицком погибли четыре человека, 20 ранены

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли четыре человека.

В так называемом «СЦКК ДНР» заявили, что смерти зафиксированы в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Макеевке и Новотроицком.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Макеевке и Новотроицком.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли пять мирных жителей, еще 12 ранены. 

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