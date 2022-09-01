«ДНР»: У Донецьку, Макіївці та Новотроїцькому загинули четверо людей, 20 поранені

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинуло четверо людей.



У так званому «СЦКК ДНР» заявили, що смерті зафіксовано у Куйбишевському, Петрівському районах Донецька, Макіївці та Новотроїцькому.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 20 цивільних осіб у Петрівському, Кіровському, Куйбишевському, Київському районах Донецька, Макіївці та Новотроїцькому.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули п'ять мирних жителів, ще 12 поранені.



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