«ДНР»: У Донецьку, Макіївці та Новотроїцькому загинули четверо людей, 20 поранені

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинуло четверо людей.
У так званому «СЦКК ДНР» заявили, що смерті зафіксовано у Куйбишевському, Петрівському районах Донецька, Макіївці та Новотроїцькому.
Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 20 цивільних осіб у Петрівському, Кіровському, Куйбишевському, Київському районах Донецька, Макіївці та Новотроїцькому.
Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули п'ять мирних жителів, ще 12 поранені.
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