Из-за обстрела оккупантов отключился пятый энергоблок ЗАЭС — Энергоатом

1 сентября в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Кроме того уточняется, что была повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

В Энергоатоме также заявили, что уже второй раз за последние 10 дней провокации армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.



Отмечается, что энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС, украинский персонал станции ликвидирует повреждения её инфраструктуры.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с 05:00 утра 1 сентября российские войска не прекращают минометные обстрелы временно оккупированного города.