Через обстріл окупантів відключився п'ятий енергоблок ЗАЕС — Енергоатом

1 вересня о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист та відключився працюючий 5-й енергоблок. Про це повідомили в Енергоатомі.

Крім того, уточнюється, що було пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів.

В Енергоатому також заявили, що вже вдруге за останні 10 днів провокації армії РФ призвели до відключення блоку та знеструмлення станції.



Зазначається, що енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби ЗАЕС, український персонал станції ліквідує пошкодження її інфраструктури.

Раніше мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що з 05:00 ранку 1 вересня російські війська не припиняють мінометні обстріли тимчасово окупованого міста.