Российские войска обстреливали Энергодар вертолетами К-52 — ГУР МО

Над Энергодаром «работала» группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам, также был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Украинские разведчики напомнили, что сегодня, 1 сентября, на ЗАЭС должна начаться миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси и заявили, что утренние обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на «создание требуемой Кремлю картинки». В ГУР МО считают очевидным, что оккупанты попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей Энергодара.



В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины призвали мировое сообщество дать адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар.

Ранее в Энергоатоме сообщили, что 1 сентября в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.