Російські війська обстрілювали Енергодар гелікоптерами К-52 — ГУР МО

Над Енергодаром «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах, також було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС та атомних реакторів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.



Українські розвідники нагадали, що сьогодні, 1 вересня, на ЗАЕС має розпочатися місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі та заявили, що ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, спрямованого на «створення потрібної Кремлю картинки». У ГУР МО вважають очевидним, що окупанти спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів Енергодару.



У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України закликали світову спільноту дати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар.

Раніше в Енергоатомі повідомили, що 1 вересня о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.