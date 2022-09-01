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Украинские военные закрепляются на занятых территориях юга — ВСУ

01 сентября 2022, 15:04

Украинские военные закрепляются на занятых территориях юга — ВСУ

Украинские военные продолжают бои на юге Украины и закрепляются на занятых территориях. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.

«Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся», - сказала она, отметив, что военные Украины продолжают уничтожать запасы российской армии, держать под контролем их транспортные пути, которыми они пытаются подтягивать резервы. По словам Гуменюк, ВСУ уничтожают командные пункты российских оккупантов и места сосредоточения их личного состава и техники. 

Несмотря на это в ОК «Юг» утверждают, что в Херсонской области все ещё остается большое количество сил оккупантов.

«Их низкий моральный дух сегодня распространяется еще больше, как вирус. Они видят друг друга, якобы являющиеся резервами подразделения, а на самом деле это опрокидывание с одного географического пункта в другой. Все это имитация подтягивания резервов, чтобы они успокоились. Однако когда они между собой общаются, то понимают, что все они - такие же старые подразделения на этом участке фронта. Они продолжают мечтать о получении легкого ранения для возвращения в свои дома», - рассказала Гуменюк.

Также Наталья Гуменюк рассказала, что официальные заявления об освобождении конкретных населенных пунктов не предоставляются с гуманитарной точки зрения, так как после таких сообщений эти территории сразу же оказываются под авиационными и артиллерийскими ударами российской армии. Она призвала всех понять это и не спешить.

Ранее 30 августа руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные не подтверждают и не опровергают данные об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области.

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