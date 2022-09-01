Украинские военные закрепляются на занятых территориях юга — ВСУ

Украинские военные продолжают бои на юге Украины и закрепляются на занятых территориях. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.
Несмотря на это в ОК «Юг» утверждают, что в Херсонской области все ещё остается большое количество сил оккупантов.
«Их низкий моральный дух сегодня распространяется еще больше, как вирус. Они видят друг друга, якобы являющиеся резервами подразделения, а на самом деле это опрокидывание с одного географического пункта в другой. Все это имитация подтягивания резервов, чтобы они успокоились. Однако когда они между собой общаются, то понимают, что все они - такие же старые подразделения на этом участке фронта. Они продолжают мечтать о получении легкого ранения для возвращения в свои дома», - рассказала Гуменюк.
Также Наталья Гуменюк рассказала, что официальные заявления об освобождении конкретных населенных пунктов не предоставляются с гуманитарной точки зрения, так как после таких сообщений эти территории сразу же оказываются под авиационными и артиллерийскими ударами российской армии. Она призвала всех понять это и не спешить.
Ранее 30 августа руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные не подтверждают и не опровергают данные об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области.