Українські військові закріплюються на зайнятих територіях півдня країни — ЗСУ

Українські військові продовжують бої на півдні України та закріплюються на зайнятих територіях. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк.
Незважаючи на це в ОК «Південь» стверджують, що на Херсонщині все ще залишається велика кількість сил окупантів.
«Їхній низький моральний дух сьогодні поширюється ще більше, як вірус. Вони бачать один одного, які нібито є резервами підрозділу, а насправді це перекидання з одного географічного пункту до іншого. Все це імітація підтягування резервів, щоб вони заспокоїлися. Однак коли вони між собою спілкуються, то розуміють, що всі вони - такі ж старі підрозділи на цій ділянці фронту. Вони продовжують мріяти про отримання легкого поранення для повернення до своїх домівок», - розповіла Гуменюк.
Також Наталія Гуменюк розповіла, що офіційні заяви про звільнення конкретних населених пунктів не надаються з гуманітарної точки зору, оскільки після таких повідомлень ці території одразу опиняються під авіаційними та артилерійськими ударами російської армії. Вона закликала всіх це зрозуміти і не поспішати.
Раніше 30 серпня керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські військові не підтверджують і не спростовують дані про звільнення від окупантів чотирьох сіл у Херсонській області.