Українські військові закріплюються на зайнятих територіях півдня країни — ЗСУ

Українські військові продовжують бої на півдні України та закріплюються на зайнятих територіях. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наші підрозділи ведуть позиційні бої. Закріплюються на територіях, на яких перебувають», - сказала вона, зазначивши, що військові України продовжують знищувати запаси російської армії, тримати під контролем їхні транспортні шляхи, якими вони намагаються підтягувати резерви. За словами Гуменюк, ЗСУ знищують командні пункти російських окупантів та місця зосередження їхнього особового складу та техніки.

Незважаючи на це в ОК «Південь» стверджують, що на Херсонщині все ще залишається велика кількість сил окупантів.

«Їхній низький моральний дух сьогодні поширюється ще більше, як вірус. Вони бачать один одного, які нібито є резервами підрозділу, а насправді це перекидання з одного географічного пункту до іншого. Все це імітація підтягування резервів, щоб вони заспокоїлися. Однак коли вони між собою спілкуються, то розуміють, що всі вони - такі ж старі підрозділи на цій ділянці фронту. Вони продовжують мріяти про отримання легкого поранення для повернення до своїх домівок», - розповіла Гуменюк.

Також Наталія Гуменюк розповіла, що офіційні заяви про звільнення конкретних населених пунктів не надаються з гуманітарної точки зору, оскільки після таких повідомлень ці території одразу опиняються під авіаційними та артилерійськими ударами російської армії. Вона закликала всіх це зрозуміти і не поспішати.

Раніше 30 серпня керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські військові не підтверджують і не спростовують дані про звільнення від окупантів чотирьох сіл у Херсонській області.