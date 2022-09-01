Войска РФ не смогли взять Бахмут и Авдеевку к 1 сентября ►

Российская армия и подконтрольные Москве милитарные формирования «Л-ДНР» вот уже полгода пытаются взять под контроль два небольших населенных пункта на Донбассе: Авдеевку и Бахмут. Сейчас на этих направлениях продолжаются ожесточенные бои, сообщает украинский Генеральный штаб. Без взятия Авдеевки, Бахмута, Славянска и Краматорска задача, которую ставит перед российскими войсками президент РФ Владимир Путин — провалена. Им в очередной раз приходится переносить сроки «освобождения Донбасса».



Подробнее об этом — в видео «Новостей Донбасса».