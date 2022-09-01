Війська РФ не змогли взяти Бахмут та Авдіївку до 1 вересня ►

Російська армія та підконтрольні Москві мілітарні формування «Л-ДНР» ось уже півроку намагаються взяти під контроль два невеликі населені пункти на Донбасі: Авдіївку та Бахмут. Наразі на цих напрямках тривають запеклі бої, повідомляє український Генеральний штаб. Без взяття Авдіївки, Бахмута, Слов'янська та Краматорська завдання, яке ставить перед російськими військами президент РФ Володимир Путін, — провалено. Їм вкотре доводиться переносити терміни «визволення Донбасу».



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