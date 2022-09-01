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СБУ блокировала работу сети агитаторов, работающих из Львова на боевиков «ЛНР»

01 сентября 2022, 15:57

СБУ блокировала работу сети агитаторов, работающих из Львова на боевиков «ЛНР»

СБУ обнаружила подконтрольную российским спецслужбам сеть агитаторов, которые способствовали боевикам группировки «ЛНР» в проведении подрывной деятельности против Украины. Об сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона. Их основной целью было охватить больше местной аудитории. Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления рф, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы», - говорится в сообщении.

По данным следствия, боевики наняли одного из фигурантов удаленно выполнять функции ІТ-специалиста псевдоуправления «ЛНР».

Выяснено, что это лицо является основателем и администратором антиукраинского сообщества «Львовская народная республика». Он также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт «ВосходИнфо».

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и сотрудничества с оккупантами на коммерческой основе.

Мужчине сообщено о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч.1 ст. 111 (государственная измена); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

По решению суда злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другим фигурантам уголовного производства готовится заочное сообщение о подозрении и принимаются меры по дальнейшему привлечению к ответственности.

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СБУ ЛНР
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львовская область

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