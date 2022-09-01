СБУ блокувала роботу мережі агітаторів, які працювали зі Львова на бойовиків «ЛНР»

01 вересня 2022, 15:57

СБУ блокувала роботу мережі агітаторів, які працювали зі Львова на бойовиків «ЛНР»

СБУ виявила підконтрольну російським спецслужбам мережу агітаторів, які сприяли бойовикам угруповання "ЛНР" у проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити більше місцевої аудиторії. Використовуючи фейкові профілі в соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини Росії, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, бойовики найняли одного із фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-фахівця псевдоуправління «ЛНР».

З'ясовано, що ця особа є засновником та адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». Він також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, зокрема сайт «ВосходІнфо».

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та співробітництва з окупантами на комерційній основі.

Чоловікові повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади); ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч.1 ст. 111 (державна зрада); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

За рішенням суду зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Іншим фігурантам кримінального провадження готується заочне повідомлення про підозру та вживаються заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності.

Ще за темою

Організації
ЛНР СБУ
Місця
Львівська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:51
«ДНР»: В Макіївці поранено двох дітей
17:19
У «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Донецька під час обстрілу
16:26
Путін може збільшити армію, залучивши випускників з окупованих територій
14:32
У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації
14:12
Окупанти заявили про взяття в полон трьох «диверсантів» у Запорізькій області
13:44
Поліцейські Луганщини зареєстрували 89 звернень громадян
13:16
У Донецьку через обстріл знеструмлено три шахти, під землею є гірники
12:49
В Енергодарі пропадали світло та мобільний зв'язок
12:10
«Референдуми» на окупованих територіях: Які сценарії готує Кремль до кінця осені
11:30
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
11:23
«ДНР» заявила про загибель 13 співробітників «МНС» під Лиманом
09:49
Російські війська обстрілювали Енергодар гелікоптерами К-52 — ГУР МО
09:36
Через обстріл окупантів відключився п'ятий енергоблок ЗАЕС — Енергоатом
09:23
«ДНР»: У Донецьку, Макіївці та Новотроїцькому загинули четверо людей, 20 поранені
08:20
Енергодар з ранку — під обстрілом окупантів, є загиблі та поранені
Всі новини
19:34
Генштаб: Росармія безуспішно намагалася сьогодні наступати на декількох напрямках
19:00
Глава МАГАТЕ сьогодні був на Запорізькій АЕС лише кілька годин
18:51
«ДНР»: В Макіївці поранено двох дітей
17:56
Мінодовкілля: Майже третина території України потребує розмінування
17:19
У «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Донецька під час обстрілу
16:58
Війська РФ тепер хочуть захопити Донецьку область до 15 вересня — Генштаб
16:51
В уряді розповіли про збитки екології України від агресії РФ
16:35
Командир танка російської армії засуджений до 8 років і 6 місяців в'язниці
16:26
Путін може збільшити армію, залучивши випускників з окупованих територій
16:02
«Не завтра»: Лукашенко розповів, за яких умов може попросити у РФ ядерну зброю
15:57
СБУ блокувала роботу мережі агітаторів, які працювали зі Львова на бойовиків «ЛНР»
15:47
У Слов'янську пошкоджено близько 600 будинків — мер міста
15:38
Сєнкевич розповів про вибухи, які чули мешканці Миколаєва
15:13
Червоний хрест зареєстрував близько 1800 військових, які залишили «Азовсталь»
15:04
Українські військові закріплюються на зайнятих територіях півдня країни — ЗСУ
Всі новини
ВІДЕО
Війська РФ не змогли взяти Бахмут та Авдіївку до 1 вересня ►
01 вересня, 15:55
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
01 вересня, 11:30
Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►
01 вересня, 00:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти