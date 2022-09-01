СБУ блокувала роботу мережі агітаторів, які працювали зі Львова на бойовиків «ЛНР»

СБУ виявила підконтрольну російським спецслужбам мережу агітаторів, які сприяли бойовикам угруповання "ЛНР" у проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.



«Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити більше місцевої аудиторії. Використовуючи фейкові профілі в соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини Росії, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи», - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, бойовики найняли одного із фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-фахівця псевдоуправління «ЛНР».



З'ясовано, що ця особа є засновником та адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». Він також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, зокрема сайт «ВосходІнфо».



Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та співробітництва з окупантами на комерційній основі.



Чоловікові повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади); ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч.1 ст. 111 (державна зрада); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).



За рішенням суду зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Іншим фігурантам кримінального провадження готується заочне повідомлення про підозру та вживаються заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності.