Генштаб: Росармия безуспешно пыталась сегодня наступать на нескольких направлениях

Российские войска безуспешно пытались продвинуться на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, на Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Так, на Харьковском направлении войска РФ предприняли попытку наступления в направлении Долины, на Бахмутском в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское и Зайцево, безуспешно – отошли.



На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями российские военные пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имели, потеряли и отошли, указывает Генштаб.



На Новопавловском направлении штурмовыми действиями российские войска пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, но также безуспешно отошли.



«Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задачи по поддержке действий наземной группировки и блокировке гражданского судоходства. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины», – подытожили в Генштабе ВСУ.



Ранее сегодня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские войска скорректировали планы по захвату Донецкой области и передвинули крайний срок на 15 сентября.